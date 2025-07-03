На Сумщині справедливе покарання отримав зловмисник, який скоїв сексуальне насильство щодо двох жінок та зґвалтував одну з них

За публічного обвинувачення прокурорів Конотопської обласної прокуратури 33-річного чоловіка визнано винним у зґвалтуванні дівчини, вчинення сексуального насильства щодо двох жінок, нанесення обом потерпілим тілесних ушкоджень та незаконного проникнення до їх житла (ч. 1 та ч. 2 ст. 153 ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст.162 та ч. 1 ст. 125 КК України).

Вироком суду його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Прокурор довів у суді, що обвинувачений у липні 2023 року у вечірній час постукав у будинок самотньої жінки під приводом пошуку житла. Коли господиня відмовилась впускати непроханого гостя в будинок, чоловік напав на неї та скоїв сексуальне насильство. Потерпіла чинила активний фізичний опір, кричала та кликала на допомогу, відтак чоловік затягнув її в будинок, при цьому спричинивши жінці численні тілесні ушкодження. Вже в коридорі будинку жінці вдалось зіштовхнути нападника в підвал, а самій вийти на вулицю. Потерпіла побігла до сусідів за допомогою, у цей час нападник втік.

Вже через тиждень обвинувачений напав на іншу дівчину. Він у вечірній час провів її від магазину додому, а коли дівчина відмовилась впускати його в квартиру, заштовхав усередину, побив, вчинив сексуальне насильство та дії, які кваліфікуються як зґвалтування. Почувши крики, сусіди викликали поліцію. Прибувши на місце події, правоохоронці затримали нападника.

На рішення суду обвинувачений чекав під вартою.

Сумська обласна прокуратура