На Сумщині судитимуть чоловіка, який спеціалізувався на крадіжках посівного насіння

Житель Сумського району викрадав зі складських приміщень посівне насіння різних зернових культур. Поліцейські зібрали докази щодо причетності зловмисника до чотирьох фактів протиправної діяльності.

Під час досудового розслідування співробітники Роменського районного відділу поліції встановили, що 57-річний житель Сумського району причетний до крадіжок посівного насіння зі складських приміщень на території Роменського району. Як виявилось, підозрюваний об’їжджав села, вивідував інформацію про зберігання зерна у місцевих жителів, після чого обкрадав склади, де воно зберігалось.

Чоловік діяв переважно вночі, проникав в середину, вантажив до власного транспорту мішки з насінням та покидав місце злочину. В загальному чоловік поцупив більше 10 тонн насіння різних зернових культур, чим завдав збитків потерпілим на суму близько 130 000 гривень.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка» та за процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

Відділ комунікації поліції Сумської області