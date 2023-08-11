На Сумщині судитимуть «чорного археолога», який знайшов та продав унікальні предмети старовини

Кролевецькі поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, який привласнив унікальні предмети старовини.

За даними слідства, обвинувачений у грудні 2021 року на території Кролевецької громади без відповідного дозволу проводив земляні пошуково-археологічні роботи, під час яких знайшов скарб, зокрема, меч, умбон щита, цвяхи до нього, наконечник списа, кріплення зброї, сітулу фрагментовану тощо. Усвідомлюючи, що знайдені предмети мають особливу історичну та культурну цінність, діючи всупереч вимог чинного законодавства, обвинувачений не повідомив відповідний орган охорони культурної спадщини про знахідки, а привласнив їх. У подальшому він продав їх на аукціоні за 6 тис. грн.

Відповідно до висновку спеціаліста, знайдений обвинуваченим скарб представляє собою археологічні предмети єдиного комплексу (проведення поховального ритуалу), датуються вузьким хронологічним періодом – кінець ІІ ст. до н.е. – середина І ст. до н.е., входять до складу древнього могильника, є унікальним джерелом, що висвітлює невідомі сторінки древньої історії та культури не лише України, але й цілої Європи в надзвичайно складний, важливий та цікавий період, а тому він має особливу історичну, наукову, художню та культурну цінність.

На даний час всі унікальні археологічні знахідки вилучено та передано на відповідальне зберігання Національному музею історії України, який є одним із провідних музеїв країни за кількістю та значенням колекцій.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 193 Кримінального кодексу України завершено сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Сумської області