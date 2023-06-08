На Сумщині судитимуть двох молодиків та неповнолітню дівчину, дії чи бездіяльність яких призвели до загибелі людини

Роменською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох молодиків та неповнолітньої дівчини, дії чи бездіяльність яких призвели до загибелі людини.

Мова йде про подію, що сталась 1 січня 2023 року в с. Сміле Роменського району. 25-річний юнак, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння та керуючи автомобілем «ВАЗ-2104», їхав по вул. Соборній. У автомобілі на передньому сидінні перебувала 17-річна дівчина, позаду сидів 19-річний юнак та іще одна дівчина. Близько 3 год 40 хв автівка наїхала на 26-річного потерпілого, який лежав на проїжджій частині. Водій та пасажири вийшли з машини, потерпілий у цей час був під транспортним засобом. Після чого за кермо сів вже 19-річний юнак, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та проїхав іще 150 метрів, протягнувши потерпілого за автомобілем.

Залишивши потерпілого на дорозі, учасники події з місця ДТП поїхали. Потерпілий помер під час транспортування до лікарні.

Дії 25-ти та 19-річного молодиків, які керували транспортним засобом, кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, та залишення особи в небезпеці (ч. 3 ст. 286-1, ч. 3 ст. 135 КК України). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Дії 17-річної дівчини кваліфіковано як ненадання допомоги особі або неповідомлення про стан особи належним установам та приховування тяжкого злочину (ч. 3 ст. 136 та ч. 1 ст. 396 КК України). Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Стосовно дівчини, яка сиділа на задньому пасажирському сидінні, матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, оскільки вона на той час була студенткою університету внутрішніх справ. Відтак оцінку її діям буде надавати ДБР.

Досудове розслідування завершено слідчими Роменського районного відділу поліції.

Сумська обласна прокуратура