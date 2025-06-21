На Сумщині судитимуть фігурантів справи про незаконну вирубку дерев у ландшафтному парку «Сеймський» на ₴5,9 млн

Слідчі Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області у взаємодії з Управлінням стратегічних розслідувань та під процесуальним керівництвом Конотопської окружної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконної вирубки лісу на території регіонального ландшафтного парку «Сеймський».

Встановлено, що старший майстер лісу одного з державних підприємств, зловживаючи службовим становищем та не маючи дозволу на спеціальне використання природних ресурсів (зокрема лісорубного квитка), надав вказівки підлеглим та найманим особам щодо незаконної рубки дерев.

У період з березня по квітень 2024 року було зрубано 63 сосни та одне дубове дерево. Частину деревини зловмисник реалізував за готівку місцевим мешканцям, підробивши товарно-транспортні накладні для її перевезення.

Згідно з висновками експертів, сума збитків, завданих державі, становить майже 5,9 млн гривень. Незаконно здобуті кошти підозрюваний використав на власні потреби.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмиснику інкримінують правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 246 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 1, 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Відділ комунікації поліції Сумської області