На Сумщині судитимуть покидька, який більше 3-х років систематично ґвалтував падчерку, а потім і її подружку

Злочинні дії чоловіка викрито та припинено слідчими Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом Охтирської окружної прокуратури.

Слідством встановлено, що 37-річний обвинувачений тривалий час проживав у одному з населених пунктів Охтирського району разом із жінкою та її малолітньою донькою. У листопаді 2022 року чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку. З того часу він неодноразово вчиняв стосовно дитини факти сексуального насильства. Лише в січні 2023 року дівчина наважилась розповісти матері, яка звернулась до правоохоронців.

Після затримання чоловіка з’ясувалось, що він ґвалтував не лише свою падчерку, а і з серпня 2022 року її подружку, якій на момент вчинення злочину виповнилось 15 років.

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно за ч. 3, ч. 4, ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування». На рішення суду обвинувачений чекає під вартою.

Відділ комунікації поліції Сумської області