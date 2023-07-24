На Сумщині судитимуть посадовицю, яка розтратила ₴1,1 млн. під час ремонту шкільного стадіону

Слідчі Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області у взаємодії з Управлінням Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Великописарівського відділу Охтирської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу освіти, молоді та спорту однієї з селищних рад Охтирського району, яка також є депутатом селищної ради, за фактом розтрати майже 1,1 млн грн бюджетних коштів шляхом службового підроблення.

Слідством встановлено, що у жовтні 2021 року між зазначеним відділом та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір щодо капітального ремонту стадіону з влаштуванням штучного покриття в одній із загальноосвітніх шкіл Охтирського району. Після завершення робіт, директор товариства умисно вніс у офіційні документи неправдиві відомості щодо закупівлі матеріалів та обсягів виконаних будівельних робіт.

Достовірно знаючи, що капітальний ремонт з влаштуванням штучного покриття стадіону відповідно до умов договору не виконано, начальник відділу завірила власним підписом та печаткою акти виконаних робіт, на підставі яких товариству безпідставно перераховано кошти.

Відповідно до висновку експертів, не виконавши умов договору, директор товариства незаконно привласнив бюджетні кошти в сумі 1 млн 140 тис. грн.

До цього, вже притягнуто до відповідальності директора товариства, яке виконувало роботи, та інженера з технічного нагляду, який затвердив акти виконаних робіт.

Наразі слідчі за процесуального керівництва прокуратури вже завершили досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та ч. 1 ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України та скерували обвинувальний акт відносно посадовиці до суду.

Відділ комунікації поліції Сумської області