На Сумщині тренерку національної збірної підозрюють у привласнені та розтраті бюджетних коштів

Слідчі ГУНП в Сумській області за оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили про підозру провідному тренеру штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві за фактом привласнення та розтрати майже 600 тис. грн бюджетних коштів шляхом підробки документів.

За даними слідства, у грудні минулого року було заплановано проведення навчально-тренувальних зборів із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок національної збірної команди України з хокею на траві. Тренерка, яка була фінансово відповідальною особою за проведення спортивних заходів, не оформила запрошення організаціям, що відряджають учасників для участі в навчально-тренувальних зборах, відтак спортсмени навіть не знали про проведення вказаних заходів.

При цьому жінка підробила необхідну документацію, зазначивши, що збори відбулись, а кошти нібито були витрачені на харчування та проїзд дітей, у тому числі й сумських.

Таким чином, тренерка фіктивно проводила збори та привласнила понад 285 тис. грн. Разом з тим, ще понад 260 тис. грн були безпідставно перераховані фізичній особі-підприємцю нібито за проживання дітей під час заходів.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили жінці про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 366 «Службове підроблення» та ч. 3, ч. 4 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області