На Сумщині викрито президента федерації, який привласнив кошти, виділені Національній збірній з хокею на траві

Правоохоронці Сумщини викрили на даний час вже колишнього президента Громадської організації «Федерація хокею на траві України», злочинні дії якого поставили під сумнів існування Національної збірної команди України на міжнародній спортивній арені, а також завдали суттєвого удару по спортивному іміджу нашої держави.

За даними слідства, Національна збірна команда України з хокею на траві (жінки) готувалась до участі у кваліфікаційному турнірі Чемпіонату Європи, що мав проходити в м. Вільнюс (Литва).

Національний олімпійський комітет та головний тренер збірної перерахували президенту всю необхідну суму для сплати обов’язкового стартового внеску на рахунок Європейської федерації хокею на траві за участь нашої збірної у міжнародних змаганнях та інших витрат, пов’язаних із проведенням спортивного заходу.

Однак президент, нехтуючи інтересам збірної, привласнив усю перераховану йому суму, а це 723 тис. 382 грн. та в подальшому витратив на власні потреби. Відтак Національну збірну команду України з хокею на траві (жінки), основу частину якої складають сумчанки, відсторонили від усіх міжнародних стартів.

За процесуального керівництва прокурорів Окружної прокуратури міста Суми колишньому президенту федерації повідомлено про підозру за фактом привласнення коштів (ч. 4 ст. 191 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області у взаємодії з Управлінням стратегічних розслідувань в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура