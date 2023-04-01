На Сумщині викрито схему розкрадання благодійних коштів, яку створили голова ГО та колишній співробітник ОВА

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми 30 березня 2023 року повідомлено про підозру на той час співробітнику Сумської обласної військової адміністрації та голові громадської організації за фактом незаконного використання благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, з початку збройної агресії зазначеною громадською організацією було сформовано благодійний фонд, на рахунок якого від підприємств, установ, організацій та окремих громадян надходили пожертви у вигляді грошових коштів для потреб захисників та організацій, які надають відсіч збройній агресії. У подальшому за рахунок отриманих благодійних внесків громадська організації придбала паливно-мастильні матеріали.

Після чого голова громадської організації вступив у злочинну змову з на той час співробітником Сумської обласної військової адміністрації, відтак, діючи з метою особистого збагачення, вони організували схему продажу паливно-мастильних матеріалів. Зокрема голова ГО передавав співробітнику адміністрації паливні картки, а той у свою чергу через наближених осіб продавав їх. На даний час встановлено факт незаконної реалізації частини паливно-мастильних матеріалів на суму 1 млн 443 тис. грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області у взаємодії з Управлінням Служби безпеки України в Сумській області та Головним управлінням Державної податкової служби у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура