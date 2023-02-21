На Сумщині виявили незаконні набори для виготовлення електронних цигарок майже на ₴900 тис.

На Сумщині, за матеріалами прикордонників, припинено незаконний обіг підакцизних товарів (ч. 3 ст. 204 КК України).

Правоохоронцями в м. Суми проведено санкціоновані обшуки в двох місцях зберігання та реалізації підакцизних тютюнових виробів. В результаті проведення слідчих дій виявлено та вилучено набори для виготовлення електронних цигарок (ароматизатори, нікотинові рідини, концентратори, інші складові компоненти для електронних цигарок), а також інші речі та предмети, які мають значення для кримінального провадження. Попередньо, сума вилученого майна склала майже 900 тис. грн.

Наразі на вилучену продукцію накладено арешт. Тривають слідчі дії щодо встановлення кола осіб, причетних до незаконного обігу підакцизних товарів.

Заходи проводились за матеріалами головного оперативно-розшукового відділу 5 прикордонного загону спільною міжвідомчою групою, до якої увійшли співробітники оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби, працівники Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчими Слідчого управління ГУНП в Сумській області, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

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ДПСУ