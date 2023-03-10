На Сумщині взято під варту чоловіка, який позбавив життя вже другого сусіда

За клопотанням слідчого та прокурора Роменської окружної прокуратури рішенням суду 9 березня 2023 року 65-річному підозрюваному у вбивстві сусіда обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

За даними слідства, подія сталась 4 березня 2023 року в с. Сулими Роменського району. Підозрюваний повернувся додому і побачив у власному будинку сусіда, який сидів за столом і вживав алкогольні напої. Обурившись такою зухвалістю, господар будинку забив 41-річного чоловіка до смерті.

Примітно, що підозрюваний лише у вересні 2022 року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за нанесення смертельних ушкоджень своєму сусіду, яке сталось ще у 2015 році.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Цього разу за скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Роменського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура