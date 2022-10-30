На Сумщині взято під варту зловмисника, який вчиняв сексуальне насильство щодо малолітньої

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Слідчі Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили про підозру 54-річному чоловіку за вчинення сексуального насильства щодо малолітньої особи.

За даними слідства, підозрюваний упродовж 2 років вчиняв насильницькі дії сексуального характеру стосовно дівчинки, якій на той час було 12 років. При цьому дівчинка проживала в сім’ї підозрюваного, оскільки є племінницею дружини і перебуває під її опікою. Лише через два роки дитина наважилась розповісти про це дорослим.

на сумщині взято під варту чоловіка за вчинення сексуального насильства щодо малолітньої

Наразі підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі поліції кваліфікували його дії за ч. 3, ч. 4 та ч. 6 ст. 153 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавленням волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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