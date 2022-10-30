На Сумщині взято під варту зловмисника, який вчиняв сексуальне насильство щодо малолітньої

Слідчі Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили про підозру 54-річному чоловіку за вчинення сексуального насильства щодо малолітньої особи.

За даними слідства, підозрюваний упродовж 2 років вчиняв насильницькі дії сексуального характеру стосовно дівчинки, якій на той час було 12 років. При цьому дівчинка проживала в сім’ї підозрюваного, оскільки є племінницею дружини і перебуває під її опікою. Лише через два роки дитина наважилась розповісти про це дорослим.

Наразі підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі поліції кваліфікували його дії за ч. 3, ч. 4 та ч. 6 ст. 153 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавленням волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області