На Сумщині за незаконне позбавлення волі односельця засуджено двох чоловіків

Ямпільським відділом Шосткинської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно двох чоловіків, які позбавили волі потерпілого. Один із них відповідав ще й за його побиття та крадіжку.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що у 44-річного жителя Ямпільщини виник конфлікт з односельцем через те, що той нібито викрав у нього особисті речі. Оскільки потерпілий відмовлявся визнати свою причетність до крадіжки, чоловік спочатку побив його, а потім зачинив у погребі покинутого будинку.

Коли потерпілому вдалось звільнитись, чоловік знову відвів його в підвал. Однак цього разу він вже був разом зі своїм спільником, який запропонував зв’язати руки та ноги потерпілого скотчем, що вони й зробили. А щоб не кричав, заклеїли липкою стрічкою рота.

Лише через декілька годин потерпілому вдалось звільнитись з неволі, після чого він звернувся до поліції.

Також доведено причетність чоловіка до крадіжки грошей. Зокрема, перебуваючи в місцевій лікарні, він викрав 3 тис. грн із сумки пацієнта.

У суді обвинувачені провину свою визнали повністю.

За вироком суду чоловіка засуджено до 3 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 125, ч. 1, ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 185 КК України). Його спільник отримав 2 роки обмеження волі (ч. 2 ст. 146 КК України).

Сумська обласна прокуратура