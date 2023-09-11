На Сумщині за розкрадання ₴532 тис. бюджетних коштів судитимуть селищного голову та інженера з технагляду

Слідчі слідчого управління у взаємодії з управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури завершили досудове розслідування стосовно селищного голови однієї з селищних рад Шосткинського району за фактом розтрати майже 532 тис. грн. Судитимуть також інженера з технічного нагляду за пособництво в розтраті та привласненні бюджетних коштів шляхом службового підроблення, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, у 2019 році між селищним головою та фізичною особою-підприємцем укладено договір щодо реконструкції з перепрофілювання спортивної зали під міні-цех з переробки рослинної продукції. Попри те, що підприємець включив до офіційних документів вартість обладнання, яке не змонтоване на об’єкті та фактично не придатне для використання, селищний голова підписав та завірив відтиском печатки акти приймання виконаних будівельних робіт. Зазначені офіційні документи також підписав та завірив печаткою інженер з технічного нагляду. Відтак підприємцю було перераховано 531 тис. 738 грн бюджетних коштів.

Відповідно до висновку експертизи, на об’єкті не проведено жодних будівельних робіт по реконструкції з перепрофілювання спортивної зали під міні-цех з перебудови рослинної продукції.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури скерували обвинувальний акт відносно селищного голови (ч. 4 ст. 191 КК України) та інженера (ч. 5 ст. 27/ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

Стосовно підприємця, який нібито виконував роботи на об’єкті триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції сумської області