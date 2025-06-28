На Сумщині затримали медика, який вимагав хабар за фіктивне лікування наркозалежного

Правоохоронці Шосткинського районного управління поліції спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та Службою безпеки України в Сумській області викрили злочинну схему у сфері охорони здоров’я.

У результаті оперативних дій поліцейські затримали виконувача обов’язків директора однієї з лікарень Шосткинського району під час одержання неправомірної вигоди — 1 тис. доларів США. Встановлено, що посадовець вимагав цю суму в громадянина, якому загрожувала кримінальна відповідальність за зберігання наркотиків. Для уникнення покарання чоловік мав пройти курс лікування від наркозалежності, що передбачено законом. Утім, замість належного медичного супроводу, медик запропонував “вирішити питання” за гроші.

Лише за три дні формального перебування в стаціонарі лікар погодився надати відповідну виписку з медичної картки. Саме під час передачі хабара оперативники затримали його згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі поліцейські, за процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури, продовжують досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 КК України — отримання неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Сумської області