На Сумщині затримали водія, який збив на смерть дитину і втік

Трагедія сталась сьогодні ввечері на одній із вулиць у місті Охтирці. Внаслідок автопригоди 6-річний хлопчик помер на місці події. На керманича чекає до 10 років за ґратами з позбавленням права керування.

За попередніми даними, невідомий водій допустив наїзд на дитину, яка гралась біля двору. З місця події зловмисник зник. Отримані хлопцем травми виявилися несумісними з життям.

Поліцейські негайно розпочали проведення комплексу заходів щодо встановлення транспортного засобу та особи керманича. Правоохоронцями були задіяні всі можливі сили та засоби: одночасно відпрацьовували можливих свідків події, перевіряли транспортні засоби, відслідковували переміщення ймовірного злочинця.

Наразі водія затримано у порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Він має ознаки алкогольного спʼяніння, тож його доставлено до медзакладу для проведення відповідного огляду.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області