На Сумщині затримали жінку, яка позбавила життя свого чоловіка

Розпиття алкогольних напоїв між подружжям закінчилося смертельним ножовим пораненням. Отримані тілесні ушкодження виявились несумні з життям для чоловіка.

Напередодні, до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що вбила свого співмешканця.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Як з’ясували правоохоронці, напередодні у вечірній час подружжя спільно розпивало спиртні напої. Через деякий між ними виникла сварка, у ході якої у захмелілої жінки виник умисел позбавити життя чоловіка. Дочекавшись поки потерпілий, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ліг відпочивати та не міг чинити належного опору, зловмисниця завдала йому декілька ударів ножем в область грудної клітини. Від отриманих травм останнім помер на місці. Після вчиненого жінка втекла з місця події, а повернувшись наступного дня самостійно повідомила про вказаний факт до поліції.

Правоохоронці затримали 43-річну зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України та вже повідомили про підозру за ст. 115 ч.1 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області