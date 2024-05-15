На Сумщині затримали зловмисника, який підпалив квартиру, щоб приховати сліди злочину

Проникнувши до помешкання колишньої дружини, чоловік викрав заощадження потерпілої, а щоб приховати сліди вчиненого злочину підпалив шафу в помешканні.

У кінці квітня, до поліції надійшло повідомлення від працівників ДСНС про те, що в одному з багатоквартирних будинків відбувається пожежа.

Прибувши на місце події та поспілкувавшись з потерпілою правоохоронці встановили, що з її помешкання зникли грошові кошти в сумі більше 10 000 доларів США. Аналізуючи отриману інформацію, а також особливості поширення вогню, поліцейські встановили, що пожежа була вчинена з метою приховання слідів злочину.

Відпрацьовуючи вказану версію працівники поліції вже через декілька годин встановили, що 52-річний місцевий житель, прийшовши до квартири своєї колишньої дружини, відчинив двері дублікатом ключа, проник до помешкання та викрав звідти грошові кошти. Після чого бажаючи приховати факт крадіжки, використовуючи заздалегідь приготовлену рідину для розпалювання багаття та запальничку, підпалив речі в місці, де зберігались гроші.

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його з порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У подальшому слідчими було повідомлено останньому про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (закінчений замах на умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, що заподіяло школу у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Судом вже обрано останньому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області