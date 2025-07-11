На Сумщині завершено розслідування щодо хабарництва у Держпродспоживслужбі

Слідчі слідчого управління ГУНП в Сумській області у співпраці зі співробітниками СБУ, під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури, припинили корупційну діяльність, організовану начальником одного з районних управлінь Держпродспоживслужби в Сумській області та його заступником.

Слідством встановлено, що посадовці систематично вимагали неправомірну вигоду від підприємців за безперешкодне ведення бізнесу. Використовуючи службове становище, вони систематично отримували хабарі від підприємців за невтручання у їхню господарську діяльність. Загальна сума одержаних коштів у різних епізодах склала 270 000 гривень.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою з використанням службового становища, повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Відділ комунікації поліції Сумської області