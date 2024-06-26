На Сумщині завідувача відділення лікарні судитимуть за сприяння в незаконному переправленні ухилянтів за кордон

Задокументували схему ухилення від мобілізації та припинили протиправну діяльність зловмисників оперативники Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно із слідчими обласної поліції у квітні цього року. Наразі обвинувальний акт щодо посадовця медзакладу скеровано до суду.

Нагадаємо, що сумчанин організував схему ухилення від мобілізації для бажаючих виїхати за межі країни. Реалізуючи задумане, він вступив у змову із завідувачем одного з відділень спеціалізованої лікарні, який складав медичні висновки про наявність в ухилянтів захворювань, які можуть стати підставою для визнання їх військово-лікарською комісією непридатним до військової служби та, як наслідок, дадуть змогу перетнути державний кордону України. Пакет документів для однієї особи ділки оцінили в 3000 доларів США.

Правоохоронці затримали обох зловмисників після отримання від військовозобов’язаного частини обумовленої суми в обмін на підроблені документи.

Слідчі Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури м. Суми завершили досудове розслідування. Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

На даний час лікар звільнений з СІЗО під заставу. Стосовно його спільника вже триває судовий розгляд.

Відділ комунікації поліції Сумської області