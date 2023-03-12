На Сумщині жінка сокирою нанесла тілесні ушкодження своєму знайомому

Жителька району не втримала агресії під час конфлікту з товаришем та вдарила його сокирою. Правоохоронці відкрили за даним фактом кримінальне провадження.

До поліції з повідомленням про конфлікт зі знайомою звернувся 35- річний мешканець одного із сіл, що на Лебединщині. На місце події негайно виїхав наряд групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

У ході проведення перевірки правоохоронці встановили, що під час вживання алкогольних напоїв між заявником та його 24-річною подругою стався конфлікт. Господарка дому, де проходило застілля, не втримала агресії по відношенню до чоловіка та нанесла йому декілька ударів обухом сокири. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Слідчі провели огляд місця події та вилучили речові докази.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу України «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області