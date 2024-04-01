На Синельниківщині аферист здавав в оренду неіснуюче житло

Фігурант розміщував оголошення про оренду квартири у соціальних мережах. Отримуючи передплату, переставав виходити на зв’язок з майбутніми квартирантами.

Таким чином підозрюваний ошукав шість громадян. Поліцейські встановили, що зловмисник в оголошенні вказував, що він нібито здає однокімнатну квартиру у м. Павлоград. Обов’язковою умовою оренди є 50% передплати. Після отримання грошей чоловік зникав.

За аналогічною схемою фігурант «здавав» квартиру у м. Покровськ Донецької області.

Провівши ряд слідчих заходів, правоохоронці Синельниківського районного управління поліції затримали причетного до злочинів чоловіка. Ним виявився 34-річний житель м. Синельникове, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели обшук та вилучили сім-картки, банківські картки, паперові згортки з психотропами та інші речові докази, що підтверджують злочинну діяльність чоловіка.

Слідчим за погодженням з Синельниківською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Синельниківського РУП