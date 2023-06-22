На Теофіпольщині 53-річна жінка систематично вчиняла домашнє насильство стосовно співмешканця

53-річній місцевій жительці слідчі оголосили підозру за ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Жінка систематично принижувала свого 50-річного співмешканця.

Працівники поліції неодноразово притягували кривдницю до адміністративної відповідальності, а згодом відкрили кримінальне провадження. Та це не зупинило правопорушницю. Жінка продовжувала вчиняти постійні суперечки, облаювати та пригнічувати потерпілого.

Слідчі оголосили жінці підозру у вчиненні домашнього насильства. Наразі досудове розслідування завершено й обвинувальний акт скеровано на розгляд до суду. Тепер за вчинене кривдниці доведеться відповідати згідно з Кримінальним кодексом України.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області