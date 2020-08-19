На території Кремінського лісомисливського господарства виявлено масштабні посіви конопель

За процесуального керівництва Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області слідчими Кремінського відділу ГУ Нацполіції в Луганській області спільно з працівниками ГУ Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях задокументовано факт посіву та вирощування рослин конопель у лісовому масиві на території Кремінського лісомисливського господарства.

У ході огляду місця події виявлено понад 2500 нарковмісних рослин на земельній ділянці загальною площею 0,8 га. Плантація конопель

розташовувалася у лісосмузі поблизу с. Нововодяне Кремінського району.

Насадження мали ознаки догляду та культивації. Частину нарковмісних рослин направлено для проведення судової експертизи, решту – знищено. За цінами «чорного ринку» вартість вилученої наркосировини становить близько 2,5 млн грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.310 КК України (незаконний посів та вирощування рослин конопель у кількості понад 50 рослин).

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконного вирощування конопель причетні до вказаного кримінального правопорушення особи. Досудове розслідування триває.

Довідково: санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Пресслужба прокуратури Луганської області