На території непрацюючого підприємства Кіровоградщини виявлено 3,7 тонни спирту

Податковою міліцією ГУ ДФС у Кіровоградській області під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури виявлено залишки спирту на території одного з непрацюючих підприємств Кіровоградщини.

Так, в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст.199, ч.2, 3 ст.204 Кримінального кодексу України, проведено заходи, спрямовані на з’ясування відомостей про обставини кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним виготовлених алкогольних напоїв марки «Горілка «Олександрія Пшенична». Зазначені напої були оклеєні підробними марками акцизного податку.

На підставі ухвали слідчого судді проведено обшуки, зокрема й на території зазначеного підприємства. За результатами обшуку з незаконного обігу вилучено 3 743 л спирту етилового орієнтовною вартістю понад 1 млн гривень.

Досудове розслідування триває.

Державна фіскальна служба України