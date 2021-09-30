На території покинутого будинку в Маріуполі правоохоронці виявили схрон боєприпасів

Автомат, міни, гранати та вибухівку вилучили співробітники поліції та СБУ під час перевірки покинутого домоволодіння. Службою безпеки України його господаря було викрито у причетності до незаконних збройних формувань.

Правоохоронці отримали інформацію щодо можливого зберігання арсеналу засобів ураження на території будинку в Лівобережному районі Маріуполя. Наразі домоволодіння є покинутим.

За участю вибухотехнічної служби ГУНП області та слідчих відділу поліції №2 (Лівобережний відділ ) вилучено: автомат, шість мін, 18 гранат, 800 грамів тротилу та понад 3000 набоїв різного калібру.

Вилучені боєприпаси направили на експертизу.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Маріупольське районне управління поліції Донецької області