На території приватного домоволодіння на Запоріжжі виявлено підпільний цех з виготовлення спирту (фото)

Прокуратурою Запорізької області спільно із співробітниками Головного управління ДФС в області у рамках кримінального провадження за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч.3 ст.204 КК України) у м. Мелітополь виявлено підпільний цех з масового виготовлення спирту.

З даними слідства, незаконне виробництво підакцизної продукції з метою подальшого збуту організував місцевий житель. Виготовлення спирту здійснювалося з використанням обладнання, яке забезпечує повний цикл його виробництва.

За результатами проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено обладнання для виготовлення та розливу алкосурогату, ємності, готову продукцію у кількості майже 10 тис літрів та інші засоби вчинення злочину. Орієнтовна вартість вилученого майна складає 1,76 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Пресслужба прокуратури Запорізької області