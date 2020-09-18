На Тернопільщині чоловік серед білого дня напав на жінку, бо йому так захотілось
Нанесення умисних легких тілесних ушкоджень інкримінують працівники Підволочиського відділення поліції мешканцеві району. Чоловік напав на жительку райцентру, що на Тернопільщині.
Подія трапилася в Підволочиську.
Жінка близько 17 години йшла алеєю місцевого парку і почула, як хтось біжить позаду неї. Вона оглянулася й побачила незнайомця просто за спиною.
Той спочатку обігнав її, а тоді раптово повернувся та сильго штовхнув в груди. Потерпіла впала на землю, а нападник схилився над нею і схопив її за ноги. Жінка почала сильно кричати, чим привернула увагу перехожих. Зловмисник утік. Жертва нападу зателефонувала до поліції, пише Наш день.
Оперативно-розшуковими заходами поліцейські розшукали підозрюваного. 35-річний мешканець одного з сіл району свою вину не заперечував, однак пояснити свої дії так і не зміг.
За фактом протиправних дій розпочато кримінальне провадження згідно статті 125 ККУ. Поліцейські встановлюють усі детальні обставини, розглядається питання щодо можливої перекваліфікації дій правопорушника. Тривають слідчі дії, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області. // ДілоTweet