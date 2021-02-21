На Тернопільщині чоловік віддав шахраям майже 116 000 грн. за неіснуюче авто

Майже сто шістнадцять тисяч віддав шахраям житель Тернопільського району. В мережі інтернет він знайшов оголошення про продаж автомобілів, пригнаних з-за кордону.

Потерпілий зв’язався з продавцями й обговорив, яку марку та за скільки він готовий придбати. Чоловіка цікавила AUDI A6.

Цієї машини в наявності не було, але її продавці обіцяли доставити найближчим часом. Навіть скинули фотографії кількох варіантів даної моделі.

Єдина умова, яку вони висували – оплата повної вартості на розрахунковий рахунок. Це, як пояснили автобізнесмени, гарантія здійснення купівлі.

42-річного чоловіка усе влаштувало і він в Тернополі закинув необхідну суму – 115 620 гривень. На авто чекав кілька днів, а коли спробував передзвонити продавцям, то номер виявився відключеним.

За допомогою потерпілий звернувся до поліції. Правоохоронці внесли даний факт в ЄРДР згідно статті 190 ККУ – шахрайство.

Працівники поліції нагадують, що сьогодні будь-який покупець або продавець авто – мішень в очах аферистів.

Потрапити на гачок шахраїв може кожен, бо онлайн-оголошення подають не лише респектабельні і чесні люди. Тому часто жертви купують віртуальні авто за реальні гроші і як результат – залишаються без коштів, і без транспортного засобу.

Найкращий спосіб уникнути шахрайства – не купувати дистанційно і в жодному разі не переказувати ні завдаток, ні передоплату. // golos.te.ua