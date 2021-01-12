На Тернопільщині чоловіки віддали гроші аферистам, намагаючись виїхати на заробітки за кордон

Правоохоронці Тернопілля відкрили кримінальні провадження відповідно до статті 190 ККУ — шахрайство. У пастку роботодавців-аферистів потрапили краяни, які хотіли працевлаштуватись за кордоном.

Зокрема, в обох випадках чоловікам за обумовлену суму обіцяли оформити документи для працевлаштування в іншій країні. Та потерпілі не лише не отримали роботи, але й втратили власні заощадження.

— За словами одного із потерпілих в мережі Інтернет він знайшов інформацію про роботу. Зв’язавшись з невідомим, останній попросив надіслати копії документів та суму в розмірі 13700 гривень за свої послуги. Через певний проміжок часу заявник не зміг зв’язатися з роботодавцем, адже останній вимкнув телефон, — інформують у поліції Тернопільської області.

Схожа історія трапилася і з 46-річним мешканцем Бучацького району, який перерахував аферистові 11200 гривень за його фейкові послуги.

— Щоб не стати жертвою подібних шахраїв, варто пам’ятати одне просте правило — сумлінний роботодавець або агентство з підбору персоналу ніколи не просять шукачів заплатити за отримання посади й надані послуги, — наголошують поліцейські. // Тернополяни