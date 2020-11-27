На Тернопільщині двоє чоловіків здали майно з орендованої квартири в ломбард

Обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк загрожує двом чоловікам, які перебуваючи в обласному центрі вчинили злочин.

До працівників територіального підрозділу звернувся житель Тернополя. Він попросив притягувати до відповідальності молодика, який винаймав в нього житло. Чоловік заборгував орендну плату, тож коли орендодавець навідався до квартири, то виявив зникнення двох дороговартісних плазмових телевізорів.

Здогадки заявника вдалося підтвердити й правоохоронцям. Вони встановили, що підозрюваний – 1965 року народження вчинив злочин зі своїм спільником – жителем Закарпатської області 1984 року народження. Викрадену техніку вони реалізували в ломбард.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство. // nday.te.ua