На Тернопільщині місцевого жителя викрили у збуті конфіденційної інформації користувачів Інтернету
Фігурант у мережі перепродавав незаконно здобуті бази логінів і паролів користувачів різних соцмереж. За такі дії йому може загрожувати до двох років ув’язнення.
Наразі кіберполіцейські встановлюють потерпілих від протиправної діяльності.
Аби захистити конференційну інформацію від сторонніх, кіберполіція радить:
— використовувати сервіси з двофакторною аутентифікацією;
— створювати надійні, складні паролі та не використовувати однаковий пароль для декількох ресурсів;
— не використовувати фінансовий номер телефону для авторизації у соціальних мережах;
— не пересилати у месенджерах конфіденційну інформацію та фото документів;
— не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;
— надати перевагу інтернету від мобільного оператора перед загальнодоступною мережею WI-FI.
— завантажувати програми та додатки лише з офіційних джерел;
— використовувати антивірусне програмне забезпечення.