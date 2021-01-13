На Тернопільщині місцевого жителя викрили у збуті конфіденційної інформації користувачів Інтернету

Фігурант у мережі перепродавав незаконно здобуті бази логінів і паролів користувачів різних соцмереж. За такі дії йому може загрожувати до двох років ув’язнення.

Наразі кіберполіцейські встановлюють потерпілих від протиправної діяльності.

Аби захистити конференційну інформацію від сторонніх, кіберполіція радить:

— використовувати сервіси з двофакторною аутентифікацією;

— створювати надійні, складні паролі та не використовувати однаковий пароль для декількох ресурсів;

— не використовувати фінансовий номер телефону для авторизації у соціальних мережах;

— не пересилати у месенджерах конфіденційну інформацію та фото документів;

— не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;

— надати перевагу інтернету від мобільного оператора перед загальнодоступною мережею WI-FI.

— завантажувати програми та додатки лише з офіційних джерел;

— використовувати антивірусне програмне забезпечення.

Національна поліція України