На Тернопільщині оголосили підозру членам злочинної організації, якою керував засуджений «авторитет»

Підпільний гральний бізнес на Запоріжжі організував ув’язнений Чортківської виправної колонії. Його разом зі спільниками ще на початку 2022 року викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчим обласної поліції.

Організатор підпільного бізнесу відбуває покарання за тяжкі злочини. У колонії він отримав статус «смотрящого», який організовував та координував розподіл коштів, спрямованих на забезпечення протиправної діяльності на території установи та за її межами.

За словами правоохоронців, підозрюваний у спільники взяв товаришів на волі, які контролювали незаконний бізнес. Гральні заклади приносили щомісяця близько пів мільйона гривень. Частину коштів видавали, як зарплату усім учасникам протизаконної схеми, а решта йшла на розвиток ігрового бізнесу та в «злодійську касу».

З метою унеможливлення подальшого поширення злочинного впливу серед утриманців виправної колонії Тернопільської області так званого «смотрящого» етапували до іншої спецустанови.

На волі контролювала ігровий бізнес жителька Запоріжжя, 1995 року народження. Вона вела усю бухгалтерію, набирала персонал, розраховувалася з підлеглими та звітувала організатору. До злочинної організації, окрім власника, входило близько десяти осіб.

Поліцейські разом зі бійцями КОРД та роти поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури провели санкціоновані обшуки як на території колонії, так і в ігрових залах.

Під час спецоперації оперативники вилучили 22 гральні автомати, більше сотні комп’ютерної техніки, «чорнові» записи, списки боржників, гроші, отримані від ставок, мобільні телефоні та інше майно.

Організатору незаконних заробітків оголосили підозру у вчиненні злочинів, згідно із ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 та ч. 1 ст. 255 (за фактом створення та керівництва злочинною організацією) КК України.

Інші семеро учасників злочинної організації відповідатимуть у суді відповідно до ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 255 (за фактом участі у злочинної організації).

Працівники управління стратегічних розслідувань здійснюють оперативний супровід, а слідчі Тернопільської області проводять слідчі дії та готують обвинувальний акт до суду.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області