На Тернопільщині поліцейські задокументували шахрайство з виплатами грошової допомоги

Понад 11 000 гривень зникло з карткового рахунку мешканки обласного центру. Заявниця намагалася оформити грошову допомогу для внутрішньо переміщеним особам під час воєнного стану, а потрапила в шахрайську пастку.

Зловмисники діють за наступною схемою: вони розсилають SMS-повідомлення з інформацією про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. В повідомленні шахраї вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

В таких випадках аферисти використовують фішинг. Громадяни, вказуючи конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, автоматично передають їх шахраям. Після чого зловмисники без труднощів привласнюються гроші.

Від такої афери й потерпіла 27-річна заявниця. За даним фактом слідчі Тернопільського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) ККУ.

Кіберполіцейські закликають громадян бути пильними та радять отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Необхідно уважно перевіряти URL-адресу сайту — один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс. Не варто переходити за сумнівними посиланнями та не потрібно вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області