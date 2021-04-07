На Тернопільщині поліцейський свідомо змінював інформацію про порушення

Правоохоронці повідомили про підозру поліцейському, через дії якого порушники уникнули відповідальності за водіння у стані алкогольного сп’яніння.

Протягом двох років, правоохоронець свідомо вносив до інформаційної системи, маючи відповідний доступ, неправдиву інформацію щодо закриття судом справ про адміністративне правопорушення.

Насправді, такі судові рішення у адміністративних справах за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) не виносились.

Слідчі встановили, що мінімум дві особи, стосовно яких складено адміністративні протоколи про керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, уникнули покарання. На даний час перевіряється причетність правоохоронця до інших епізодів протиправної діяльності. // ternopillive.com.ua