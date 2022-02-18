На Тернопільщині поліцейського звинувачують у зловживанні впливом

Тимчасово виконувача обов’язків начальника одного з підрозділів Тернопільської поліції підлеглі звинувачують у вимаганні хабарів. Один із поліцейських звернувся зі скаргою до внутрішньої безпеки НПУ. Посадовцю поліції оголосили підозру.

До Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернувся один зі співробітників поліції Тернопільщини зі скаргою. Зокрема поліцейський повідомив про те, що т.в.о начальника одного з відділень Чортківського районного відділу поліції вимагає грошову «подяку» з працівників підрозділу за можливість піти у відпустку, переведення до інших відділів, незастосування заходів дисциплінарного впливу тощо.

У заявника посадовець поліції вимагав 18 000 гривень за вплив на прийняття рішення керівництвом про надання йому щорічної чергової відпустки. Як першу частину хабаря — 6 000 гривень — поліцейський повинен був оплатити будівельні матеріали у магазині і передати квитанцію керівнику поліції. Що співробітник поліції і виконав.

За викритим фактом 41-річному посадовцю поліції працівники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі ДБР, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури, вручили підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини йому може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Вирішується питання про відсторонення поліцейського від займаної посади та обрання йому запобіжного заходу.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України