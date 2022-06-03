На Тернопільщині прокуратура вимагає від акціонерного товариства сплатити до бюджету понад ₴10 млн.
Прокурори Тернопільської обласної прокуратури заявили позов до Господарського суду в інтересах держави до акціонерного товариства про стягнення частини прибутку на суму понад 10 млн грн.
Прокурори встановили, що акціонерне товариство не в повній мірі виконало вимоги законодавства щодо відрахування до бюджету частини прибутку від господарської діяльності за минулі роки, що призвело до невиконання дохідної частини Державного бюджету України.
Відтак прокуратура вимагає стягнути з відповідача вищевказані кошти.
Суд відкрив провадження у справі.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратуриTweet