На Тернопільщині прокуратура вимагає від акціонерного товариства сплатити до бюджету понад ₴10 млн.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури заявили позов до Господарського суду в інтересах держави до акціонерного товариства про стягнення частини прибутку на суму понад 10 млн грн.

Прокурори встановили, що акціонерне товариство не в повній мірі виконало вимоги законодавства щодо відрахування до бюджету частини прибутку від господарської діяльності за минулі роки, що призвело до невиконання дохідної частини Державного бюджету України.

Відтак прокуратура вимагає стягнути з відповідача вищевказані кошти.

Суд відкрив провадження у справі.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури