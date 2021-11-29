На Тернопільщині судитимуть групу осіб, причетних до крадіжок арматури майже на ₴4 мільйони

Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 366 КК України. Чотирьом тернополянам інкриміновано таємне викрадення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане із проникненням у сховище, в особливо великих розмірах. Одному з них також доведеться відповісти за складання, видачу та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Незаконну схему збагачення викрили співробітники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини. Крадіжки вчинялися з об’єкта, будівництво якого ведеться за бюджетні кошти. Сума збитків становить 3,7 мільйона гривень.

До поліцейських надійшла заява від представника будівельної компанії про те, що з майданчика, де за бюджетні кошти здійснюється будівництво спортивного комплексу, систематично вчиняються крадіжки будівельних матеріалів. У ході оперативних заходів поліцейським вдалося встановити, що до злочину причетні четверо осіб: троє з них – раніше судимі, ще один – директор товариства, котрий також допомагав за сфальсифікованими документами вивозити крадену арматуру до Рівненської області.

Зловмисники, видаючи себе за співробітників підрядної організації, проникали на територію будівельного майданчика та з допомогою спеціальної техніки і вантажівок тоннами вивозили будівельні матеріали. Реалізовували крадене за зниженими цінами підприємцям із Рівненщини.

У ході досудового розслідування встановлено, що злочинна група викрала з об’єкта майже 150 тонн арматури. Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили речові докази, серед яких — комп’ютерна техніка та печатки, з допомогою яких зловмисники виготовляли документи для прикриття своєї злочинної діяльності.

Процесуальне курівництво у даному кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області