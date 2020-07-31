На Тернопільщині викрито організаторів злочинної групи, що займалися вербуванням людей для жебракування

На зловмисників «працювали» тринадцять осіб з фізичними вадами, які жебракували у Тернополі та інших містах України. Припинили злочинну діяльність угрупування співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Тернопільській області.

— Нам вдалося встановити, що злочинний бізнес, побудований на жебракуванні, організували четверо осіб — уродженці міста Берегово Закарпатської області, — розповів начальник відділу БЗПТЛ Олександр Буняк. – Зловмисники, маючи на меті спільний умисел для власного збагачення, вступили в злочинну змову та займалися підшукуванням осіб із явно вираженими фізичними вадами, використовуючи уразливий стан хворих, здійснювали їх вербування, переміщення, забезпечували умови проживання та харчування. У подальшому активно використовували таких осіб для зайняття жебракуванням в Тернополі та інших містах України.

За попередніми даними, на зловмисників працювали тринадцять осіб. Весь жебрацький дохід вони віддавали організаторам, натомість отримували дах над головою – це приватний будинок, який орендувався в Тернополі, та харчі.

Оперативники встановили, що за день зловмисники заробляли від трьох до шести тисяч гривень. Поліцейські задокументували факти передачі грошей жебраками організаторам.

У ході санкціонованих обшуків, які одночасно проводилися у Тернополі та Чернівцях, і до проведення яких були задіяні бійці Корпусу оперативно-раптової дії та співробітники слідчого управління, вилучено мобільні телефони та грошові кошти.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 2 статті 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює прокуратура Тернопільської області.

Вирішується питання щодо затримання організаторів злочинної групи в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України.

Слідчо-оперативні заходи тривають.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області