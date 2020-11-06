На Тернопільщині виявили та ліквідували злочинну організацію

Шахрайство в особливо великих розмірах інкримінують правоохоронці учасникам злочинної організації, яка впродовж року працювала по всій Україні.

Створив «фейкову» фірму з незаконного збагачення, перебуваючи у місцях позбавлення волі, наприкінці 2019 року уродженець однієї з пострадянських республік. Чоловік відбуває покарання за вбивство та тяжкі злочини.

За словами начальника управління стратегічних розслідувань Василя Джиджори, організатор зібрав команду з раніше судимих осіб та створив фірму з перевезення великогабаритних вантажів. Майже рік оперативники УСР документували дану групу та збирали усю необхідну доказову базу.

— Під час документування і розуміючи те, що ми зіткнулися з важливою категорією правопорушень, бо стаття 255 ККУ, спрямована на боротьбу з організованою злочинністю, яка негативно впливає на розвиток суспільства та носить суспільно-небезпечний характер, документування специфічне та важливе і передбачає зібрання відповідних доказів, щоб в майбутньому довести причетність усіх причетних осіб. До роботи залучили найкращих та найдосвідченіших працівників УСР в Тернопільській області.

До злочинної організації входило більше десяти людей. Кожен виконував свої завдання: одні підшуковували фірми, інші підробляли та оформляли документи, водії-спільники транспортували товар на спеціальні склади, а ще одні займалися їхньою реалізацією.

За рік часу жертвами підставної логістичної компанії з перевезень стало 10 великих підприємств на території Тернопільської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Львівської, Чернівецької та Київської областей.

Зловмисники присвоїли майна на більш як 20 мільйонів гривень. Серед товарів — фури алкоголю, будматеріалів, цінних металів, солодощі, овочі, фрукти і багато іншого.

— 5 листопада співробітники УСР спільно з детективами слідчого управління ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, а також за сприяння внутрішньої безпеки департаменту виконання покарань та залучаючи співробітників КОРД ми провели масштабну спецоперацію з ліквідації даної злочинної організації, — розповів Василь Джиджора

До спецоперації залучили більше сотні співробітників Нацполіції та працівників територіальних підрозділів департаменту стратегічних розслідувань, які провели одночасно тридцять обшуків в п’яти областях. Серед вилученого — комп’ютерна техніка, документи, вантажівки, готівка, зброя та набої, а також 18 тонн фарби й будматеріалів та 12 тонн металевих труб, присвоєних під час двох останніх шахрайств.

В результаті проведених слідчо-оперативних дій, правоохоронці затримали дев’ятьох учасників злочинної організації.

— Їм повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 та 2 статті 255, а також частиною 4 статті 190 ККУ.

Працівники поліції встановлюють і інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області