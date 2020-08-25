На Тернопільщині водій збив 19-річну дівчину і втік: родина за винагороду розшукує свідків ДТП

В ніч з 23 на 24 серпня близько 2:20 під колесами автомобіля опинилася жителька села Бриків Шумського району. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Потерпілу з травмами госпіталізували до лікарні. Дівчина розповіла, що поверталася з райцентру додому. Йшла узбіччям на зустріч транспортним засобам. За кілька метрів побачила автомобіль, який їхав зі сторони в сторону й правою частиною зачепив перехожу.

Після цього зупинився, розвернувся і поїхав у зворотньому напрямку.

Працівники поліції встановлюють особу водія-втікача, а також марку автомобіля. На пошуки порушника орієнтували й правоохоронців Хмельницької області.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 ККУ.

У соцемережі фейсбук хрещена постраждалої дитини розмістила оголошення про ДТП. За будь-яку інформацію про аварію жінка обіцяє велику грошову допомогу.

“Вночі 23-24.08.2020 року близько другої години ночі в с.Бриків автомобіль темного кольору збив мою внучку Хрещук Альону. Водій навіть не зупинився, щоб надати дівчині першу медичну допомогу і втік з місця ДТП. Звертаюсь до всіх жителів району і прошу, якщо комусь відомо хто це зробив, можливо хтось бачив чи щось чув повідомити мене, навіть анонімно, за велику грошову винагороду. Сума не в гривнях. Дівчина дуже постраждала. Прошу від Вас хоть якоїсь інформації про водія, який то зробив. Анонімність гарантую. ГРОШОВУ ВИНАГОРОДУ ГАРАНТУЮ!!!!”, – написала Vera Chukhach.

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