На Тернопільщині за вимагання $40 тис. неіснуючого боргу судитимуть посадовця податкової служби

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС в області за фактом вимагання (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 189 КК України).

За даними слідства, керівник податкової інспекції разом із своїм сином, залучивши двох представників криміналітету, вимагали у громадянина 40 тис дол США за нібито привласнену ним продукцію під час роботи на підприємстві, керівником якого є син посадовця.

Під час отримання частини неіснуючого боргу в сумі 10 тис доларів США посадовця разом зі спільниками викрито та затримано правоохоронцями.

Розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора