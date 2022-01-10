На Тернопільщині заступник військового комісара за гроші допоміг уникнути служби в армії
Військовий обіцяв мешканцю Тернопільщини за 1,5 тис. доларів США звільнити його від служби в армії. Він мав вплинути на офіцера територіального центру та членів медичної комісії, аби ті визнали хлопця непридатним для служби за станом здоров’я.
У липні минулого року його затримали під час отримання хабаря.
Заступника військового комісара звинувачують в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Обвинувальний акт направлено до суду.
Суд відсторонив обвинуваченого від займаної посади.
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Досудове розслідування здійснювало Теруправління ДБР Львова, процесуальне керівництво – Тернопільська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері, оперативний супровід – Нацполіція.Tweet