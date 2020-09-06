На Тернопільщині злочинці виготовляли фальшиві документи для нелегальних мігрантів

СБУ затримала злочинців, які виготовляли тисячі фальшивих документів мігрантів до ЄС.

Фальшиві паспортні документи європейських держав призначалися для вихідців з країн підвищеного терористичного ризику – Середньої Азії та Близького Сходу.

Оперативники спецслужби зафіксували більше 300 фактів підробки. Крім того, було викрито понад 20 «оптових замовників» фальшивок у 12 регіонах України.

Середній обсяг підроблених документів сягав від 200 до 320 одиниць щомісяця. Загалом з початку 2017 року зловмисники продали майже 4 тисячі фальшивих документів.

За результатами проведення спецоперації на території Чернівецької, Львівської та Тернопільської областей оперативники спецслужби викрили всіх учасників злочинної групи. Одним з викритих «оптових замовників» виявився співробітник Національної поліції.

Наразі 6 фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Досудове розслідування триває. // Тернополяни