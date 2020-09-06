На Тернопільщині злочинці виготовляли фальшиві документи для нелегальних мігрантів

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СБУ затримала злочинців, які виготовляли тисячі фальшивих документів мігрантів до ЄС.

Фальшиві паспортні документи європейських держав призначалися для вихідців з країн підвищеного терористичного ризику – Середньої Азії та Близького Сходу.

На території Тернопільської області викрили злочинців, які виготовляли фальшиві документи для емігрантів (фото)

Оперативники спецслужби зафіксували більше 300 фактів підробки. Крім того, було викрито понад 20 «оптових замовників» фальшивок у 12 регіонах України.

Середній обсяг підроблених документів сягав від 200 до 320 одиниць щомісяця. Загалом з початку 2017 року зловмисники продали майже 4 тисячі фальшивих документів.

За результатами проведення спецоперації на території Чернівецької, Львівської та Тернопільської областей оперативники спецслужби викрили всіх учасників злочинної групи. Одним з викритих «оптових замовників» виявився співробітник Національної поліції.

Наразі 6 фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Досудове розслідування триває. // Тернополяни

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