На Тернопільщині до 9 років ув’язнення засуджено чоловіка, який до смерті побив односельця

За публічного обвинувачення прокурорів Теребовлянської окружної прокуратури суд визнав винним жителя одного із сіл Тернопільського району у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.121 КК України).

Прокурор довів у суді, що у серпні 2022 року при вживанні алкогольних напоїв у будинку обвинуваченого, між ним та його односельцем виникла конфліктна ситуація. Словесна перепалка між чоловіками переросла у бійку, під час якої обвинувачений забив до смерті свого односельця, нанісши йому руками та ногами численних ударів у різні ділянки тіла.

Враховуючи наявність обтяжуючої обставини – вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння, винній особі судом призначено покарання – 9 років позбавлення волі. Вирок ще не набрав законної сили.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури