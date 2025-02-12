На Тернопільщині директора автошколи викрили на зловживанні впливом у сервісцентрі МВС

Фігурант обіцяв слухачам курсу допомогти скласти іспити з водіння авто. Щоправда, за успішне складання екзаменів учням доводилось платити додаткові гроші, які нібито мали передати працівникам місцевого Сервісного центру МВС. Незаконні махінації викрили оперативники ДВБ та слідчі поліції Тернопільщини.

Протиправні оборудки здійснював директор автошколи, який пропонував слухачам курсу з водіння авто не лише стати гарними водіями, а й обіцяв допомогти їм скласти іспити на право керування транспортним засобом у місцевому ТСЦ. Крім того, чоловік хизувався знайомствами з адміністраторами держустанови та запевняв відвідувачів школи, що нібито без його допомоги шанси отримати прохідну оцінку – мізерні.

Звісно за свої послуги брав гроші, а у разі нескладання іспиту – запевняв, що це непорозуміння і наступного разу все пройде добре.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі ГУНП у Тернопільській області задокументували протиправні махінації керівника автошколи. Йому вже оголосили про підозру за ч.3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За вчинене фігурант може потрапити за ґрати на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Кременецька окружна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України