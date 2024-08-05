На Тернопільщині поліцейські встановили особу чоловіка, який пошкодив чужий автомобіль (фото)

Про пошкоджений автомобіль до Борщівського відділення поліції №1 надійшло повідомлення від місцевого жителя. Чоловік розповів, що в ніч з 3 на 4 серпня невідомий потрощив його автівку марки Nissan, яка була припаркована на вулиці С.Бандери.

Близько 1:30 очевидці почули звуки битого скла, але коли вийшли на вулицю, то помітили лише автівку, яка залишала місце злочину.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особу порушника – це житель міста Борщів 1977 року народження. Чоловік битою розбив вікна в автомобілі Nissan і після цього втік. Свій вчинок він не коментує.

За даним фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області