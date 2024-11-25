На Тернопільщині померла 13-річна дитина. Це – четверта жертва отруєння цілої родини грибами

У лікарні померла 13-річна Марія Микульська з Тернопільщини, яка наприкінці жовтня отруїлася дикорослими грибами.

Джерело: міська рада Копичинця.

Марія стала четвертою жертвою з багатодітної родини, члени якої опинилися в медичних закладах після вживання в їжу грибів.

“Попри всі зусилля лікарів, її серце перестало битися під час перебування в лікарні. Вона була доброзичливою та щирою дівчинкою, добре навчалася в школі”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, один дорослий і восьмеро дітей (семеро з – них з однієї багатодітної сім’ї) отруїлися дикорослими грибами наприкінці жовтня 2024 року. Батьки звернулися до медичного закладу не відразу – спочатку дітей намагалися лікувати вдома.

Двох хворих дітей відправили до львівської лікарні святого Миколая, ще п’ятьох – до Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”.

Серед них була дівчата віком 2 та 13 років, які померли на початку листопада в львівській лікарні. Також із життя пішов 59-річний чоловік, який збирав гриби.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною – ст. 166 Кримінального кодексу. Матері постраждалих дітей загрожує до 5 років позбавлення волі. // Букви