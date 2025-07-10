На Тернопільщині посадовець-комунальник вимагав у підприємця ₴50 тисяч за безперешкодну діяльність

На Тернопільщині правоохоронці викрили посадовця комунальної установи обласної ради, який організував корупційну схему. Фігурант вимагав неправомірну вигоду від місцевого підприємця.

У ході досудового розслідування співробітники Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими Чортківського райуправління поліції встановили, що директор установи, вступивши у злочинну змову з посадовими особами Тернопільської обласної ради, вимагав у представника бізнесу від 50 до 100 тисяч гривень. Гроші мали йти за можливість безперешкодно здійснювати підприємницьку діяльність в одному із приміщень, що належить комунальній установі.

Працівники поліції під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури затримали фігуранта під час отримання частини коштів – 50 тисяч гривень.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років із конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області